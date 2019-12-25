У детсада на улице Есенина муж избил жену, с которой пытается развестись

Девушку госпитализировали.

Накануне днем в полицию из больницы поступила телефонограмма, в которой сообщалось, что в 12:50 того же дня к ним поступила 30-летняя петербурженка. У девушки зафиксировали сотрясение мозга, закрытый перелом носа, а также гематомы левого предплечья. Об этом стало известно Piter.tv.

Из-за травм девушку пришлось госпитализировать, однако ее состояние удовлетворительное. Оказалось, что драка произошла в 8 утра у детского сада на улице Есенина. Пострадавшую избил 34-летний муж, с которым она пытается развестись.

Ранее мы писали, что неизвестный избил петербуржца бутылкой по голове.

Фото: Piter.tv