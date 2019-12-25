Принять участие в нём могут все желающие горожане до 13 мая.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что в Петербурге стартовал онлайн-опрос по качеству весенней уборки. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Просим вас принять участие в оценке качества проведённой уборки в вашем районе сказано в сообщении.

Известно, что принять участие в голосовании может любой горожанин до 13 мая. Отмечается, что для этого петербуржцу необходимо выбрать свой район, а затем оценить качество проведённой уборки по пятибалльной шкале.

Опрос размещен на официальном сайте администрации Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Петродворцовом районе проводят весеннюю генеральную уборку.

Фото:gov.spb.ru