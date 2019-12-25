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В Петродворцовом районе проводят весеннюю генеральную уборку
Сегодня, 15:30
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smirenny

В Петродворцовом районе проводят весеннюю генеральную уборку

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В парадных проводится уборка с дезинфицирующими средствами.

Коммунальные службы Петродворцового района вышли на весеннюю генеральную уборку. Об этом сообщили "Новости Петродворцового района".

Сообщается также, что в уборке задействованы 320 сотрудников и 48 единиц спецтехники. Территории внутри дворов подмели, собрали мелкий мусор, очистили урны, вывезли крупный мусор. В парадных провели влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Ранее мы писали, что жилищная инспекция получила 1231 обращение о завышении квартплаты от петербуржцев.

Фото: gov.spb.ru

Теги: генеральная уброрка, петербург, петродворцовый район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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