Жилищная инспекция получила 1231 обращение о завышении квартплаты от петербуржцев

Также горожане предъявили претензии по поводу санитарного содержания домов, капитального ремонта и управления МКД.

Госжилинспекция Петербурга проанализировала, какие обращения граждан к ней поступают и как будет выглядеть рейтинг районов в соответствии с этим. Обо всем сообщила пресс-служба Жилищной инспекции 10 апреля.

За марта текущего года ведомство получило более 4 тысяч вопросов, связанных с эксплуатации жилых зданий. 1231 обращение касалось завышенной квартплаты, по 400 с небольшим вопросов относились к некачественным ЖКУ и нарушенному ремонту инженерных сетей. Кроме того, у петербуржцев было более 600 претензий к санитарному содержанию многоквартирных домов (МКД) и 961 вопрос по правилам управления МКД. Порядка 500 обращений коснулись некачественного капремонта и незаконной перепланировки.

По результатам месяца лучше всего работа оказалась налажена в администрациях Калининского, Фрунзенского, Приморского, а также Петродворцового, Василеостровского и Выборгского районов.

Ранее мы писали, что усиленная уборка подъездов в Петербурге не отразится на счетах за ЖКУ.

Фото: ВЦКП