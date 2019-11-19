  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жилищная инспекция получила 1231 обращение о завышении квартплаты от петербуржцев
Сегодня, 13:14
82
himif

Жилищная инспекция получила 1231 обращение о завышении квартплаты от петербуржцев

0 0

Также горожане предъявили претензии по поводу санитарного содержания домов, капитального ремонта и управления МКД.

Госжилинспекция Петербурга проанализировала, какие обращения граждан к ней поступают и как будет выглядеть рейтинг районов в соответствии с этим. Обо всем сообщила пресс-служба Жилищной инспекции 10 апреля.

За марта текущего года ведомство получило более 4 тысяч вопросов, связанных с эксплуатации жилых зданий. 1231 обращение касалось завышенной квартплаты, по 400 с небольшим вопросов относились к некачественным ЖКУ и нарушенному ремонту инженерных сетей. Кроме того, у петербуржцев было более 600 претензий к санитарному содержанию многоквартирных домов (МКД) и 961 вопрос по правилам управления МКД. Порядка 500 обращений коснулись некачественного капремонта и незаконной перепланировки.

По результатам месяца лучше всего работа оказалась налажена в администрациях Калининского, Фрунзенского, Приморского, а также Петродворцового, Василеостровского и Выборгского районов.

Ранее мы писали, что усиленная уборка подъездов в Петербурге не отразится на счетах за ЖКУ.

Фото: ВЦКП

Теги: жилищная инспекция, квартплата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии