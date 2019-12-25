Онлайн-магазины жалуются на задержания курьеров из-за вируса. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Как рассказывают собеседники издания из "Ассоциации интернет-торговли", в регионах из-за режима повышенной готовности останавливают курьеров и поставщиков, которые едут на распределительный склад или возвращаются оттуда. На границах субъектов проверяют автомобили поставщиков, которые везут непродовольственные товары. Хотя по указу правительства онлайн-ритейлеры имеют право работать при нынешних ограничениях.
По информации газеты, во многих городах закрывают склады, распределительные центры, пункты выдачи заказов. Ассоциация интернет-торговли включает в себя Wildberries, "Ситилинк", "М-видео", Ozon и многих других игроков рынка. Как считает её руководитель Артем Соколов, причина ограничений в том, что власти по разному трактуют указ кабмина о разрешении дистанционной торговли.
Соколов предлагает вынести проблему на уровень правительства и проработать понятные механизмы работы онлайн-ритейлеров в нынешних условиях. А именно - утвердить единый документ и единые правила для всех территорий.
Ранее экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России.
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Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees