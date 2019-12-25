Во многих городах закрывают склады, распределительные центры, пункты выдачи заказов.

Онлайн-магазины жалуются на задержания курьеров из-за вируса. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Как рассказывают собеседники издания из "Ассоциации интернет-торговли", в регионах из-за режима повышенной готовности останавливают курьеров и поставщиков, которые едут на распределительный склад или возвращаются оттуда. На границах субъектов проверяют автомобили поставщиков, которые везут непродовольственные товары. Хотя по указу правительства онлайн-ритейлеры имеют право работать при нынешних ограничениях.

По информации газеты, во многих городах закрывают склады, распределительные центры, пункты выдачи заказов. Ассоциация интернет-торговли включает в себя Wildberries, "Ситилинк", "М-видео", Ozon и многих других игроков рынка. Как считает её руководитель Артем Соколов, причина ограничений в том, что власти по разному трактуют указ кабмина о разрешении дистанционной торговли.

Соколов предлагает вынести проблему на уровень правительства и проработать понятные механизмы работы онлайн-ритейлеров в нынешних условиях. А именно - утвердить единый документ и единые правила для всех территорий.

Ранее экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России.