Дистанционное голосование протестируют в Ленобласти

7 мая - последний день подачи заявок на участие в тестовых онлайн-выборах.

Общероссийское дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдет в тестовом режиме с 8 часов 12 мая до 20 часов 14 мая на портале vybory.gov.ru. Для жителей Лениградской области 7 мая станет последним днем подачи заявок для участия в тестовом онлайн-голосовании.

Проголосовать в тестовом режиме и поспособствовать становлению системы дистанционного голосования может любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия и имеющий аккаунт на Госуслугах, который потребуется для регистрации в ДЭГ.

По данным Избирательной комиссии Ленинградской области, заявления для участия в тестовом голосовании подали уже более 20 тысяч ленинградцев - более 1,5% от числа всех, имеющих аккаунты Госуслуг в 47 регионе.

Ранее о том, что онлайн-голосование на выборах в Госдуму осенью 2021 года пройдет в шести регионах заявляла председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Фото: избирательная комиссия Ленобласти