  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам предложили поучаствовать в онлайн-голосовании по качеству уборки районов
Сегодня, 9:26
145
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам предложили поучаствовать в онлайн-голосовании по качеству уборки районов

0 0

Комитет регулярно проводит подобные опросы жителей дважды в год – после завершения весенних и осенних месячников по благоустройству.

Месячник благоустройства в городе на Неве подошел к концу: теперь жители могут оценить результаты труда коммунальных служб. Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, горожане могут поделиться своим мнением о качестве уборки магистралей, дворов, парков и скверов через онлайн-голосование на сайте комитета.

Голосование доступно по ссылке и продлится до 15 ноября.

Комитет регулярно проводит подобные опросы жителей дважды в год – после завершения весенних и осенних месячников по благоустройству. Это помогает выявить районы, наиболее успешно содержащие свои территории.

Ранее мы сообщили о том, что Наталья Чечина не поддержала идею лишить муниципалов полномочий по благоустройству в Петербурге

Фото: Правительство Петербурга

Теги: комитет по благоустройству, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии