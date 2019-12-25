Петербуржцам предложили поучаствовать в онлайн-голосовании по качеству уборки районов

Месячник благоустройства в городе на Неве подошел к концу: теперь жители могут оценить результаты труда коммунальных служб. Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, горожане могут поделиться своим мнением о качестве уборки магистралей, дворов, парков и скверов через онлайн-голосование на сайте комитета.
Голосование доступно по ссылке и продлится до 15 ноября.
Комитет регулярно проводит подобные опросы жителей дважды в год – после завершения весенних и осенних месячников по благоустройству. Это помогает выявить районы, наиболее успешно содержащие свои территории.
Ранее мы сообщили о том, что Наталья Чечина не поддержала идею лишить муниципалов полномочий по благоустройству в Петербурге
Фото: Правительство Петербурга
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