Петербуржцам предложили поучаствовать в онлайн-голосовании по качеству уборки районов

Комитет регулярно проводит подобные опросы жителей дважды в год – после завершения весенних и осенних месячников по благоустройству.

Месячник благоустройства в городе на Неве подошел к концу: теперь жители могут оценить результаты труда коммунальных служб. Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, горожане могут поделиться своим мнением о качестве уборки магистралей, дворов, парков и скверов через онлайн-голосование на сайте комитета.

Голосование доступно по ссылке и продлится до 15 ноября.

Комитет регулярно проводит подобные опросы жителей дважды в год – после завершения весенних и осенних месячников по благоустройству. Это помогает выявить районы, наиболее успешно содержащие свои территории.