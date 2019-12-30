Онкоотделение больницы святителя Луки в Петербурге отремонтируют в 2020-2021 году

Ранее на ужасающие условия в больнице пожаловалась пациентка.

В соцсетях четыре дня назад появилось видео из онкологического отделения Клинической больницы Святителя Луки на Чугунной улице. Его опубликовала в Instagram пользовательница под ником beauty_margosha, которая проходит там лечение. Пациентка восхитилась профессионализмом врачей и возмутилась обстановкой в онкологическом отделении. От пола отстает линолеум, штукатурка отваливается, краска давно облупилась, оконные рам разваливаются. Как позже сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя городского комитета по здравоохранению, медучреждение отремонтируют в 2020-2021 годах.

В конце декабря 2019 года была одобрена проектно-сметная документация по капремонту больницы святителя Луки.

При этом, в комитете по здравоохранению рассказали, что ремонт в больнице делают поэтапно с 2011 года. С 2011 по 2018 год были произведены проектные и ремонтные работы на общую сумму 401,9 миллиона рублей.

Ранее губернатор Петербурга проверил, как идет ремонт детской больницы им. Филатова.

Видео: Instagram/ beauty_margosha