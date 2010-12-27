Губернатор Петербурга проверил, как идет ремонт детской больницы им. Филатова

Ремонт в больнице не проводился много лет.

Губернатор Петербурга побывал в детской клинической больнице им.Н.Ф.Филатова, в которой сейчас идет ремонт. Медицинское учреждение планируют привести в порядок не только внутри, но и снаружи, рассказали в пресс-службе Смольного.

На данный момент в детской больнице отремонтировали 10 отделений, еще в 9-ти работы только предстоят.

Акцент сделан прежде всего на закупке современного оборудования. Далее в приоритетах - ремонт отделений, а затем уже наведение порядка снаружи, в том числе покраска фасадов.

Учреждение было построено в 1985-м году, но на 10 лет позже введено в эксплуатацию.

Во время рабочего объезда Фрунзенского района губернатор также проверил снегоуборочную технику и побывал в приюте "Ночлежка".

Фото: gov.spb.ru