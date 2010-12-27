Власти Петербурга осмотрели ночной приют "Ночлежки" для бездомных

Губернатор Петербурга сделал незапланированную остановку в ходе рабочего объезда Фрунзенского района.

В субботу, 28 декабря, градоначальник Петербурга Александра Беглова осмотрел ночной приют "Ночлежки" для бездомных. Об этом сообщают "Невские новости".

Беглов осмотрел комнаты для бездомных и посмотрел, что предлагают посетителям ночлежки. Волонтеры рассказали, что людям без постоянного места жительства регулярно помогают районных врачи, психологи, социальные работники и даже юристы.

Ночной приют — это одноэтажное модульное здание на 40 спальных мест, где круглый год любой нуждающийся сможет переночевать в тепле и безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга проверили стоматологическую поликлинику на Пражской улице.

Фото:ночлежка/вк