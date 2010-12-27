В субботу, 28 декабря, стало известно о том, что власти Петербурга проверили стоматологическую поликлинику на Пражской улице. Как оказалось, сегодня Александр Беглов инспектирует Фрунзенский район.
В рамках проверки градоначальник посетил детское отделение стоматологической поликлиники № 15 на Пражской улице. Врачи презентовали главе города медкабинеты и новое оборудование. Также градоначальник узнал о важности электронных медкарт маленьких пациентов.
Планируется, что Беглов также посетит филиал МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова и Центра детско-юношеского технического творчества "Мотор".
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Фото:pixabay
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