Александр Беглов инспектирует Фрунзенский район.

В субботу, 28 декабря, стало известно о том, что власти Петербурга проверили стоматологическую поликлинику на Пражской улице. Как оказалось, сегодня Александр Беглов инспектирует Фрунзенский район.

В рамках проверки градоначальник посетил детское отделение стоматологической поликлиники № 15 на Пражской улице. Врачи презентовали главе города медкабинеты и новое оборудование. Также градоначальник узнал о важности электронных медкарт маленьких пациентов.

Планируется, что Беглов также посетит филиал МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова и Центра детско-юношеского технического творчества "Мотор".

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково готовятся к наплыву пассажиров в новогодние праздники.

Фото:pixabay