Пассажиров и встречающих просят закладывать дополнительное время для прохождения всех предполетных формальностей.

В субботу, 28 декабря, стало известно о том, что в Пулково готовятся к наплыву пассажиров в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Аэропрт ввел дополнительные рейсы для жителей Северной столицы. Пассажиры смогут отправиться в Анталью, Стамбул , Паттайю, Пхукет, Варадеро , Гоа и Коломбо .

"Аэропорт Пулково завершил приготовления к зимним праздникам. В дни новогодних каникул из Санкт-Петербурга будут выполняться дополнительные рейсы по популярным направлениям полетов. Пассажиры Пулково могут погрузиться в праздничную атмосферу и принять участие в благотворительной акции", —сказано в сообщении.

Пресс-служба Пулково просит пассажиров закладывать дополнительное время для прохождения регистрации на рейс. Отмечается, что наплыв туристов очень большой.

Ранее мы сообщали о том, что в последнюю субботу года в Петербурге будет ветреная погода.

Фото:пресс-слудба Пулково