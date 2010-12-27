В последнюю субботу года в Петербурге будет ветреная погода

Осадков при этом не ожидается.

В последнюю субботу года в Петербурге ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, днем 28 декабря будет дуть северный ветер, его скорость составит до 10 м/с. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от минус 2 до минус 4 градусов. Атмосферное давление в течение дня повысится.

Из-за минусовой температуры на дорогах образовалась гололедица. Водителей и пешеходов просят быть осторожными. В воскресенье, 29 декабря, в городе на Неве ожидается аналогичная погода. В понедельник, 30 декабря, в Петербург вернутся дожди и плюсовая температура.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год.

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