Губернатор Петербурга проверил готовность Фрунзенского района к зиме

В Петербурге продолжат использовать соль для борьбы с гололедом. Такое заявление сделал губернатор города во время рабочего объезда Фрунзенского района, сообщила пресс-служба Смольного.

Александр Беглов осмотрел снегоуборочную технику, которая будет убирать район. Всего для уборки планируют привлечь 64 единицы самоходной техники.

Из-за сложностей при уборке дворов в прошлом году теперь власти сделали акцент на минимизацию ручного труда и привлечении дополнительной техники. Однако и от дворников отказываться не планируют: в случае сильного снегопада расчисткой во Фрунзенском районе будут заниматься более 600 человек.

Градоначальник отметил, что смесь, которая используются для борьбы с гололедом, содержит соль не более, чем на 10%. Кроме того, она не является реагентом - от них город старается отказаться и собирается использовать только в экстренных ситуациях.

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