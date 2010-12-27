Роспотребнадзор рассказал, как петербуржцам безопасно отметить Новый год

Горожанам посоветовали мыть руки и одеваться по погоде.

В субботу, 28 декабря, стало известно о том, как петербуржцам безопасно отметить Новый год. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Как оказалось, самое главное — не допускать обезвоживание.

"Не допускайте обезвоживания. Чувство жажды легко спутать с голодом. Пейте достаточно жидкости. По возможности, пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи", —сказано в сообщении.

Также Горожанам посоветовали мыть руки и одеваться по погоде. Кроме того, специалисты напомнили, что в новогодние выходные не стоит забывать о сроках годности продуктов.

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