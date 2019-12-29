Исследователи пояснили связь между органами.

Онкологи связали рак печени с гигиеной полости рта. Об этом заявили специалисты в исследовании для журнала United European Gastroenterology Journal.

Один из видов рака печени появляется из-за кариеса или бактерии Fusobacterium nucleatum. Печень занимается удалением из организма вредных бактерий. Если она больна гепатитом, раком или циррозом, то вредные вещества начинают накапливаться в крови.

Недостаточная гигиена полости рта также может привести к диабету и раку ЖКТ. У таких людей повышается риск получить инсульт

Ранее Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака.

