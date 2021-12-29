Онколог заявил, что смартфон повышает риск развития рака

Все дело в синем цвете, который излучает экран смартфона.

Врач-онколог Андрей Базылев рассказал "Пятому каналу", что соцсети или чтение книг на смартфоне перед сном может негативно влиять на здоровье человек. По его словам, повышается риск развития рака.

Врач отметил, что выработка мелатонина снижается из-за синего цвета, который излучает гаджет. Это в свою очередь приводит к гормональным нарушениям и риску развития онкозаболеваний. По этой причине Базылев рекомендует переключать смартфон в режим чтения.

Эта функция есть практически в любом смартфоне. Благодаря ей экран устройства выдает изображение в более желтых тонах, а подобный свет уже не вызывает нарушения выработки мелатонина. Андрей Базылев, врач-онколог

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