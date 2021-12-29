У берегов Таити нашли редкий коралловый риф

У берегов Таити ученые обнаружили редкой коралловый риф, отличающийся огромными размерами. Об этом заявили исследователи из Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.
Отмечается, что ученые обнаружили коралловый риф на глубине 35-70 метров ниже уровня моря. Оказалось, что он довольно успешно функционирует, несмотря на потепление.
Ученые считают, что это может быть один из самых крупных рифов, который был когда-то обнаружен. Примечательно, что этот коралловый риф находится в сумеречной зоне океана.
По словам ученых, коралловые рифы находятся сейчас под угрозой, всему виной глобальное потепление и климатические катастрофы, например, цунами.
Ранее мы сообщали, что биологам удалось заснять на видео сверхбыстрый полет микронасекомых.
Фото: pixabay
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