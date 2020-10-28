Специалисты вели трансляцию в прямом эфире.

Австралийские ученые открыли новый коралловый риф высотой 500 метров. Об этом сообщили представители Института океана имени Шмидта. Они вели прямую трансляцию на официальном сайте учреждения. Специалисты смогли найти объект впервые за 120 лет на гряде Большого барьерного рифа. Для этого им пришлось запустить в акваторию подводного робота SuBastian. До этого ученые составляли карту рифа с 20 октября, а 25-го в воду был запущен аппарат.

Неожиданное обнаружение подтверждает, что мы продолжаем находить неизведанные структуры и новые компоненты в нашем океане Венди Шмидт, основатель Института океана

Напомним, что отдельный риф представляет из себя отдельно стоящий риф в данном районе. Его основание достигает ширину полтора километра. До поверхности океана его высоте не хватает всего 40 метров.

В Австралии при обрушении крыши кампуса университета погиб человек.

Видео: Youtube/Schmidt Ocean