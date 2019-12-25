Антропологи нашли странную наскальную живопись древних людей.

Совершенно новый тип пещерного рисунка обнаружен в Австралии. Данный вид задокументирован учеными на просторах Арнемленда. Этот исторический регион находится в северной части континента. На участке от Авунбарны (гора Боррадейл) до поместья клана Намуниджбук в Веллингтонском хребте ученым удалось обнаружить около 87 каменных убежищ,в которых была необычно высокая наскальная живопись.

Человеческие фигуры часто изображаются с животными...Особенно с макроподами, и эти отношения между животными и людьми, по-видимому, являются центральными в послании художников Поль Тэсон, антрополог

По данным специалистов, обширная открытая галерея тянется более чем на 130 километров. Она содержит в своем составе 572 отдельных элемента. Каждый из них акцентирует внимание на природном мире и месте человека в окружающей среде.

В Австралии спасли около ста дельфинов, выбросившихся на берег.

Фото: Professor Paul Tacon, Griffith University

