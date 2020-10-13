В Австралии при обрушении крыши кампуса университета погиб человек

Еще два человека получил травмы.

В Австралии при обрушении стеклянной крыши университета погиб человек, еще двое травмированы.

Вещательная корпорация ABC Австралии сообщает, что около 12.30 по местному времени (7.30 по Московскому) в строящемся корпусе университета им. Кертина в Перте на юго-западе Австралии рухнула при возведении стеклянная крыша.

Сообщается на данный момент об одном погибшем. По меньшей мере еще двое человек в возрасте около 20 лет получили травмы. На месте работают все экстренные службы. Спасатели ищут под завалами возможных пострадавших.

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Видео: YouTube/ Sky News Australia

Фото:ABC