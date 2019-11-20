Врач рассказала о вреде молока и кефира

Лактоза, которая содержится в молоке, поступает в ЖКТ непереработанной.

Молоко и кефир могут быть вредными для желудочно-кишечного тракта. Эти продукты противопоказаны людям с лактозной недостаточностью. Об этом изданию "Актуальные новости" рассказала врач-онколог Елена Смирнова

Лактоза, которая содержится в молоке, поступает в ЖКТ непереработанной. Поэтому микрофлора кишечника производит углекислый газ, воду и молочную кислоту, раздувающие петли кишки. А при лактозной недостаточности в организме не хватает фермента, который перерабатывает молочный сахар.

Людям с непереносимостью лактозы не стоит есть сыры и сливки. От кефира стоит отказаться людям с энтеритом и гастритом.

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