Онколог озвучил статистику заболеваемости раком головного мозга в России

Также специалист рассказал о том, какая опухоль является самой агрессивной.

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков указал на основные признаки развития рака мозга. Специалист отметил, что в России уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга составляет 23 случая на 100 тыс. граждан, передало "Экономика сегодня".

Кобяков отметил, что злокачественными из них являются около 30%. Увеличение количества аппаратов магнитно-резонансной томографии и спиральной компьютерной томографии позволили в России позволили повысить уровень выявляемости опухолей головного мозга. Самой опасной является глиобластома, которая возникает сразу же в форме четвертой степени злокачественности. Известны случаи полного выздоровления, однако они встречаются редко.

Среди основных признаков рака мозга Григорий Кобяков назвал головные боли, иногда с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования или нарушение сознания, возможны эпилептиформные припадки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что онкологи озвучили список профессий, которые ведут к развитию рака.

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