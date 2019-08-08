Онкологи озвучили список профессий, которые ведут к развитию рака

В прошлом году новообразования чаще всего диагностировали у работников обрабатывающих производств.

Ученые-онкологи из НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова рассказали работники каких профессий чаще всего болеют раком. Об этом сообщил MedikForum.

Так в прошлом году новообразования чаще всего диагностировали у работников обрабатывающих производств (76,47%). На втором месте оказались металлурги (41,18%), на третьем – строители (11,76%).

Чаще всего рабочие заболевают раком бронхов и легких (64,71%), также не редкость рак желудка, гортани, почки и меланома. Больше всего заболевших людей живут в Красноярском крае, Мурманской и Оренбургской областях.

Ранее Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака в стране.

Видео: YouTube/ UCLA Health