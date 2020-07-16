Специалисты объяснил, как можно распознать язву желудка.

Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит. Об этом в собственном Instagram-аккаунте сообщил специалист Иван Карасев. По словам медика, "голодные боли" в желудке после еды пациенты часто принимают за гастрит. Однако на самом деле они могут быть признаком язвы.

Эксперт напомнил, что в полость желудка поступают вещества-агрессоры. В пример он привел соляную кислоту. Действие таких веществ направлено на расщепление пищи. Желудок вырабатывает защитный фактор, чтобы "агрессоры" не повредили стенку органа. Во временем защитный слой может истончаться, что приводит к эрозии, а затем - язве.

Онколог напомнил, что затягивание визита к врачу может привести человека к таким неприятным последствиям как кровотечение, перфорация язвы, стеноз пилорического отдела желудка, пенетрация, рост злокачественной опухоли.

Онколог назвал главный признак опасного заболевания пищевода.

Видео: Youtube/ Клиника "Московский Доктор"