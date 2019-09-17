Медик объяснил, как распознать грыжу пищевода.

Онколог назвал главный признак опасного заболевания пищевода. Медик Иван Карасев в собственном Instagram-аккаунте перечислил признаки того, что у пациента может быть грыжа пищевода. Основным симптомом данного заболевания врач назвал изжогу, которая появляется непосредственно после принятия пищи, физических нагрузок, длительного нахождения в положении лежа. нередко изжога может сопровождаться воспалением слизистой пищевода.

Хирург-онколог заметил, что на грыжу также может указать боль в загрудинной или эпигастральной области (у солнечного сплетения). Понять о наличие болезни можно по чувству распирания в подреберье и воздушная отрыжка.

По словам Ивана Карасева, грыжа появляется в результате нарушения моторики пищеварения, а также ослабления мышечного тонуса диафрагмы. Из-за этого смещаются структуры, расположенные в верхнем отделе брюшной полости. Это приводит к попаданию в грудную область внутренних органов.

Минздрав: у онкобольных очень высок риск заболеть COVID-19.

Видео: Instagram / doctor_karasev_ivan