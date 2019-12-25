По его словам, эта идея влечет за собой необходимость выплачивать зарплату учителям.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил против сокращения летних каникул. Об этом он заявил "РИА Новости".

По словам Онищенко, подобную инициативу необходимо как следует изучать. Он подчеркнул, что идея сократить летние каникулы у школьников влечет за собой необходимость выплачивать зарплату учителям. Кроме того, инициативу нельзя распространять на начальные классы. Также Онищенко напомнил, что во время летних каникул в некоторых школах проводят ремонтные работы.

Не будем говорить ни да, ни нет, ее надо соответствующим образом проработать и поискать решение. Для каких классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то - точно нет.



Геннадий Онищенко, замглавы Российской академии образования

Ранее Онищенко назвал самый эффективный рабочий день недели.

Фото: Piter.tv