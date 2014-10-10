Онищенко назвал самый эффективный рабочий день недели

Эксперт рассказал о том, в какой день не следует перегружать знаниями детей.

Среда считается самым эффективным днем в рабочей неделе с точки зрения биоритма человека. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Специалист указал, что четверг же остается самым непродуктивным днем в недельном биоритме. По словам аналитика, важно знать и учитывать эти сведения в расписании детей в школах и не нагружать их больше, чем они могут вынести.

Самым эффективным днем недели - по биоритму недельному - считается среда. Потому что после отдыха понедельник и вторник идет к экспоненте, повышению работоспособности, среда самый эффективный день, потом идет резкое падение. Геннадий Онищенко, эксперт

По словам Геннадия Онищенко, в четверг необходимо делать такое расписание, чтобы не было трудных для понимания предметов. Также педагогам не следует организовывать в этот день контрольные работы или делать расписание по шесть-семь уроков в день.

