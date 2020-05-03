Онищенко сообщил о пределах возможностей медицинских масок

Бывший главный санитарный врач РФ напомнил о разных видах защитных масок.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что у каждого вида защитной медицинской маски существует свой предел возможностей.

Каналу "З60" Онищенко напомнил, что сейчас существуют разные виды защитных изделий. Врачу за рабочую смену потребуется не менее шести масок – по одной для дороги на работу и с работы, а также 4 во время 8-часового рабочего дня. Одну маску носить неделю неправильно, поскольку вирус на наружной части защитного средства живет до 7 часов, а на внутренней стороне — до 4-х часов.

Для уменьшения расходов Онищенко посоветовал использовать марлевые маски, которые можно гладить утюгом каждые два часа.

Депутат Госдумы также напомнил, что если все люди будут использовать средства защиты, то возможность заражения резко снизится.

Отметим, что накануне Геннадий Онищенко предположил, что на ослабление режима самоизоляции в России для пожилых людей может повлиять теплая майская погода.

Он также рассказал, что не составит труда преодолеть заболевание тем, что следит за своим иммунитетом и использует в лечении разрешенные БАД в виде витаминов и интерферонов – профилактических средств. Людям без системных заболеваний (диабета, онкологии) особого труда не составит преодолеть заболевание, заявил Онищенко. Пожилых людей стоит всячески изолировать от социальных контактов, напомнил он.

Видео: Просвещение / YouTube