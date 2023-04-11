Онищенко: штамм коронавируса "Цикада" опасен из-за способа передачи

Данный вариант вируса специалисты рассматривают как генетически отличающийся подвариант "Омикрона".

Вариант коронавирусной инфекции BA.3.2, известный широкой общественности как "Цикада", может передаваться от носителей заболевания без видимых симптомов. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов издания aif.ru.

Особенность последних "омикронов" заключается в том, что его могут передавать носители заболевания, у которых нет видимых симптомов. Такие люди содержат более высокий потенциал для передачи вируса, чем те, кто им именно болеет. Геннадий Онищенко, эксперт

Напомним, что специалисты из пресс-службы Роспотребнадзора сообщали прессе, что "Цикада" на территории нашего государства пока что не обнаружена. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, интерес к штамму COVID-19 связан с тем, что он заметно отличается по генетическим характеристикам от более распространенных недавних линий. В дополнении к этому "Цикада" имеет выраженные изменения в S-белке. Из-за этого врачи рассматривают его как вариант с потенциально повышенным иммунным ускользанием.

