Онищенко: вакцинироваться от оспы обезьян пока не нужно

Эксперт не видит особой эпидемиологической угрозы для России на данный момент.

Заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко считает, что массово вакцинироваться от оспы обезьян гражданам страны пока не нужно. Такое заявление специалист сделал на пресс-конференции перед журналистами, выступая в центре МИА "Россия сегодня". Гость мероприятия пояснил, что на текущий момент в стране нет проекта по возобновлению производства вакцины против данного заболевания. Он призвал государство быть готовым к такой необходимости.

Сегодня я уверен, что пока вакцинировать не нужно, пока предпосылок о том, что эта оспа обезьян будет распространяться в таком виде, нет. Геннадий Онищенко, эксперт РАН

Напомним, что первый случай заражения человека оспой обезьян выявлен еще в 1970 году. Все пациенты выявлялись на территории Африки. За последнее время медики столкнулись со случаями инфицирования в европейском регионе, Австралии и Америке. Пока что пути распространения инфекции не совсем понятны врачам. Первоначальные симптомы оспы обезьян включают в себя лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. не исключается появление сыпи, распространяющаяся с лица на другие части тела.

Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19.

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"