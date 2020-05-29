"Запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх".

Депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об одном из очагов распространения коронавируса, который он назвал "забытым". Он сделал это в беседе с "Парламентской газетой".

Опасным и недооценённым очагом распространения инфекции, по его мнению, считается подъезд в многоквартирном доме. Онищенко отмечает, что из квартиры уже нужно выходить в маске и перчатках, ведь инсоляцию в подъездах почти не проводят. Поэтому вирус в них сохраняется надолго.

Среди опасных мест в подъезде Геннадий Онищенко перечислил кнопки лифта, домофона, а также перила.

Запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх. Геннадий Онищенко, главный санитарный врач России

Ранее доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук.

Видео: YouTube / Просвещение