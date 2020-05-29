Депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об одном из очагов распространения коронавируса, который он назвал "забытым". Он сделал это в беседе с "Парламентской газетой".
Опасным и недооценённым очагом распространения инфекции, по его мнению, считается подъезд в многоквартирном доме. Онищенко отмечает, что из квартиры уже нужно выходить в маске и перчатках, ведь инсоляцию в подъездах почти не проводят. Поэтому вирус в них сохраняется надолго.
Среди опасных мест в подъезде Геннадий Онищенко перечислил кнопки лифта, домофона, а также перила.
Запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх.
Геннадий Онищенко, главный санитарный врач России
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Видео: YouTube / Просвещение
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