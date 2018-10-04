Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не посещать Турцию из-за опасного вируса Коксаки. Его слова приводит ТАСС.
Онищенко подчеркнул, что некоторые из россиян уже столкнулись в Турции с этим вирусом. По его словам, заболевание передается через воду, пищу и грязные руки. Эксперт добавил, что чаще всего этим вирусом болеют дети до 10 лет. Также Онищенко отметил, что вирус может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы.
Ранее мы сообщали, что гигантский вирус обнаружен в Финляндии.
Фото: pxhere.com
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