По его словам, некоторые из туристов уже столкнулись с этим вирусом.

Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не посещать Турцию из-за опасного вируса Коксаки. Его слова приводит ТАСС.

Онищенко подчеркнул, что некоторые из россиян уже столкнулись в Турции с этим вирусом. По его словам, заболевание передается через воду, пищу и грязные руки. Эксперт добавил, что чаще всего этим вирусом болеют дети до 10 лет. Также Онищенко отметил, что вирус может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы.

Ранее мы сообщали, что гигантский вирус обнаружен в Финляндии.

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