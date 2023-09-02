Онищенко предостерег от приема антибиотиков при гриппе

Академик РАН сообщил о том, что препараты не помогут от болезни.

Антибиотики не следует принимать пациентам при гриппе, так как эти препараты против данного заболевания не работают. Соответствующее заявление в комментарии журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделал российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Эксперт сообщил, что самостоятельно назначать себе антибиотики не стоит, так как этим должны заниматься специалисты.

Вирус их не боится. Антибиотики назначаются только тогда, когда человек перенес заболевание или заболел, чтобы не было осложнений инфекционного порядка, связанных с тем, что на втором этапе вступают микробы, возникает всякого рода пневмония. Геннадий Онищенко, эксперт

Онищенко выступил против сокращения летних каникул.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня