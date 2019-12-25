Во время новогодних праздников россияне часто травятся алкоголем или суррогатами.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных выходных на новогодние праздники, так как они негативно влияют на здоровье граждан и экономику РФ.

Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой. Геннадий Онищенко, депутат Госдумы

По его словам, во время новогодних праздников россияне часто травятся алкоголем или суррогатами, травмируются в пьяном состоянии.

Онищенко подчеркнул, что ранее это явление смягчалось в крупных городах из-за поездок многих за рубеж. В этом году, отметил депутат, не будет и этого.

Ранее Онищенко оценил уровень заболеваемости COVID-19 в России.

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