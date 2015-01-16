Онищенко: омикрон-штамм "кентавр" не лидирует, но в этом есть подвох

Академик РАН рассказал об опасности "солирования" нового штамма ковида.

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил опасность штамма коронавируса "Кентавр". В эфире радиостанции Sputnik специалист заявил о небольшом "подвохе", который несет в себе данная мутация. Он заметил, что если штамм получит дальнейшее распространение и даже солирование среди остальных вариантов, то властям придется ожидать новой волны заражений граждан, так как "Кентавр" более контагиозен.

Новый штамм есть, но он сегодня погоды не делает. Если взять структуру распространения, а подъем действительно идет, и мы уже перевалили апрельские высокие показатели. "Кентавр" занимает всего 0,16%.

Он только начинает солировать и если он войдет в силу, то мы должны ждать очередной волны. Геннадий Онищенко, академик РАН

Напомним, что в России выявлено семь случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "кентавр". При этом в целом заболеваемость пациентов COVID-19 продолжает расти по стране. Впервые медики зарегистрировали девять тысяч случаев инфицирования в сутки, начиная с апреля 2022 года.

Онищенко: вирус оспы обезьян имеет очень низкую контагиозность.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik