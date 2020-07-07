Он заметил, что с наступлением "второй волны" не следует вновь идти по пути полных запретов.

Депутат Государственной думы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию. По его словам, COVID-19 вернётся осенью. Об этом пишет "Интерфакс".

При этом, считает парламентарий, к осени у довольно большой "прослойки" граждан будет выработан иммунитет. Хотя летом сопротивляемость вирусу выше, чем в холодные сезоны.

Также Онищенко заметил, что с наступлением "второй волны" не следует вновь идти по пути полных запретов, как это было весной.

Когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться. Геннадий Онищенко, депутат Государственной думы

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 6 368 новых случаев заражения коронавирусом.

Видео: YouTube/ WHO Regional Office for Europe