В КНР меньше всего заражённых - 5,8 человека на одну тысячу населения.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко назвал Китай самой безопасной страной для путешествий россиян. Его слова приводит издание URA.RU.

Онищенко аргументировал своё мнение тем, что в КНР меньше всего заражённых - 5,8 человека на одну тысячу населения. По его словам, в Индии также довольно низкое количество заражённых, однако система здравоохранения там слабее, чем в Китае.

Также бывший главный санитарный врач России добавил, что ездить в отпуск можно и в европейские страны. Однако, считает он, нужно при принятии решения о поездке ознакомиться с индексом заболеваемости.

Ранее в МИД Китая подтвердили, что эксперты ВОЗ прибыли в страну.