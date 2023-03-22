Онищенко допустил подъем заболеваемости COVID-19 из-за варианта "Стратус"

Врач призвал осенью прививаться от гриппа.

Случаев заражения новым вариантом коронавируса "Стратус" (XFG) может быть больше. Соответствующее заявление в комментарии журналистам новостного агентства ТАСС сделал российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он пояснил, что подъем числа по заболеваемости возможен из-за более высокой контагиозности штамм. Однако сейчас медики их недостаточно обследуют. Эксперт полагает, что штамм постигнет та же участь, что и предыдущие субтипы. Речь идет о том, что когда они появлялись, то давали более-менее заметный подъем по зараженным. Сейчас циркулируют несколько видов коронавирусной инфекции, которые доминируют в достаточно широкой палитре субтипов.

Те изменения, за счет которых он вышел на ведущие позиции, происходят в его геноме, который отвечает за контагиозность, то есть он более заразен, чем все остальные. Но что касается верулентности, то есть тяжести течения, то он умеренный. Геннадий Онищенко, эксперт

Специалист отметил, что по стране наблюдается естественная сезонная разобщенность людей. Он призвал в осенний период прививаться от гриппа. Властям требуется привить порядка 70-90 миллионов человек. Врач напомнил, что когда начнется пик гриппозной инфекции, то коронавирус еще будет циркулировать в обществе.

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Фото: Pitert.tv