Онищенко: "Против нового коронавируса уже есть 30 препаратов"

Часть из них используется против ВИЧ-инфекции.

Геннадий Онищенко рассказал, что против нового коронавируса уже есть 30 препаратов. Врач-эпидемиолог прокомментировал распространение пневмонии нового типа из Китая. Отечественные медики владеют лекарствами против данной инфекции. Об этом эксперт рассказал в интервью журналистам из "Эха Москвы".

Из них 12 - те, которыми специалисты лечат ВИЧ-инфекцию.В перечень входят такие препараты как "Индинавир" и "Саквинавир". Председатель комитета по образованию и науке Госдумы добавил, что ученые установили, что коронавирус является комбинацией двух коронавирусов. Один из них появился от летучих мышей, а второй - от змей (кобр и ленточных крайт).

Змеи едят летучих мышей, в связи с чем произошла мутация, которая вышла на человеческую популяцию прокомментировал спикер

Сейчас врачам известно о 39 коронавирусах. Они находятся под наблюдением медиков с 1965 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что жителя Забайкалья госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

