Омский сенатор Назаров досрочно сложил полномочия

Омский сенатор Виктор Назаров досрочно сложил полномочия. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на слова председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Член СФ написал заявление в связи с назначением на пост руководителя одного из подразделений компании "Газпром". Речь идет о посте генерального директора тюменской организации "Газпром межрегионгаз Север".
Назаров написал заявление о сложении с себя полномочия с 11 мая.
Вячеслав Тимченко, российский сенатор
Известно, что с связи с действующим российским законодательством сенатор Назаров должен сложить с себя полномочия после назначения на должность в компании. Данный вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании в Совете Федерации 19 мая.
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Фото: Piter.tv
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