В Москве охранник поджег бытовку с тремя людьми, чтобы им отомстить

Погибли два человека, еще один пострадал.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление обстоятельств пожара, жертвами которого стали двое человек. Еще один рабочий пострадал. Возгорания зафиксировано на территории строительной площадки жилого дома, расположенного по улице Академика Дыхне. Со слов очевидцев, до начала пожара между мужчинами, находившимися внутри объекта, произошла бытовая ссора.

Согласно предварительной информации от надзорного ведомства, 44-летний мужчина имел личные неприязненные отношения с людьми, которые находились внутри объекта. В результате он решился на поджог строительной бытовки. В настоящее время подозреваемый задержан. Контроль за привлечением фигуранта расследования к ответственности находится в прокуратуре региона. Известно, что в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по пунктам "а" и "е" части 2 статьи 105 УК РФ).

Стрелявшего из пистолета уроженца Ставропольского края будут судить в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы