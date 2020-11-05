Александр Бурков провел три недели в Москве из-за решения Роспотребнадзора.

Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве. Александр Бурков напомнил журналистам местных телеканалов 12-ый и ГТРК "Иртыш" о том, что с 5 октября находился на удаленной работе. Он заразился COVID-19 во время рабочей поездки в столицу. При этом состояние пациента было хорошим, так как чиновник переносил заражение бессимптомно.

После поездки в Минск и Могилёв я продолжал работать в Москве и должен был вылететь 4 октября в Новосибирск. Соответственно, 3 октября я сдавал тесты на COVID-19 в связи с тем, что в Новосибирске планировался Совет безопасности. А в воскресенье утром я получил положительный тест Александр Бурков, глава Омской области

Чиновник уточнил, что он не мог покинуть Москву согласно решению Роспотребнадзора. Ему пришлось три недели провести в столице в четырех стенах. По словам Буркова, особенно тяжелой для него стала первая неделя, так как проводил время без жены и ребенка. Со второй недели он приступил к работе.

Напомним, что во время болезни глава региона регулярно записывал видеообращения. Днем 9 октября Бурков рассказал, что ситуация с заражениями усложняется с каждым днем. Уже 27 октября чиновник объявил о своем выздоровлении. Он отказался от реабилитации и вернулся к работе в привычном режиме.

Губернатор Омской области заявил об увольнениях из-за скандала со скорыми.

Видео: YouTube / Россия 24