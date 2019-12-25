Омские врачи прокомментировали обвинение Навального

Быструю поправку политика они связывают с качественной работой врачей на омской скорой.

Омские врачи прокомментировали обвинение политика Алексея Навального.

На сайте омского отделения профсоюза медиков появилось заявление, что врачи, лечившие оппозиционера, справились со своей задачей, несмотря на тот ажиотаж, который создали вокруг ухудшения его состояния.

При этом к высказываниям политика в омском медицинском сообществе относятся довольно критично. От жёстких фраз в отношении Навального и процессуальных действий в его отношении их останавливает только "врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни".

Медики отмечают, что Навальный оскорбил не только врачей отдельно взятой больницы, но и всё омское здравоохранение. Быструю поправку политика они связывают с качественной работой врачей на омской скорой.

Члены профсоюза подчеркнули, что оппозиционеру предстоит осмыслить случившееся с ним, а также изменить привычки, чтобы внимательнее относится к своему здоровью.

Ранее в Кремле заявили о работе сотрудников ЦРУ с Навальным. Оппозиционер подаст в суд.

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