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Омичу приснились злобные инопланетяне и он забил насмерть соседа по палате табуреткой
Сегодня, 18:05
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MShaffter

Омичу приснились злобные инопланетяне и он забил насмерть соседа по палате табуреткой

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Суд отправил пациента хирургического отделения на принудительное лечение.

Омич после страшного сна забил соседа по палате табуреткой.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего пациента хирургического отделения, который убил соседа по палате. Следствие установило, что обвиняемый проходил стационарное лечение в больнице и злоупотребил алкоголем, на фоне чего у него развились галлюцинации. Ему в лице соседа привиделось иноземное существо, которое угрожало ему ножом. Ночью мужчина взял табуретку и нанес ей не менее 6 ударов по голове спящему соседу. 

От полученных травм мужчина скончался, не приходя в сознание. На данный момент расследование уголовного дела завершено.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы у обвиняемого констатировано наличие психического расстройства.

СУ СК РФ по Омской области

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

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Фото: extraimage.net

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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