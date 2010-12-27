Спустя 11 лет в Иркутске задержали насильника из Калининграда

После группового изнасилования один из насильников жил в шалаше, потом перебрался в Санкт-Петербург, затем в Москву. После чего осел в Иркутской области, где его нашли спустя 11 лет.

В Иркутской области спустя 11 лет после совершенного группового изнасилования в Калининграде нашли насильника.

В 2008 году трое молодых людей в Калининграде изнасиловали 18-летнюю девушку. Двоих насильников 22 и 26 лет задержали сразу. Состоявшийся суд присудил одному из них 5 лет в колонии общего режима, второму 6 лет и 9 месяцев лишения свободы с пребыванием в колонии строго режима. Третьему насильнику удалось скрыться.

Как выяснилось, насильник сначала прятался месяц в шалаше на берегу реки. Затем добрался до Санкт-Петербурга, а потом в Москву. Затем переехал в Иркутскую область, где окончательно обосновался. В январе 2009 года ему заочно вынесли приговор.

Региональные следственные органы не останавливали поиск насильника. Благодаря совместным усилиям с МВД РФ преступника удалось вычислить и найти. Сейчас мужчину задержали и доставили в Калининградскую область. Следствие продолжает собирать доказательную базу в отношении мужчины.

Фото:Piter.TV