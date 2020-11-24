Омбудсмен рассказала об обращениях после задержаний на акциях протеста в Москве

Уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева рассказала об обращениях после задержаний на акциях протеста в Москве. Её слова приводят "РИА Новости".
Она заявила, что в её адрес произошло 16 обращений от граждан по поводу задержаний на несанкционированных акциях.
Обращений в мой адрес в связи с задержанными на акции во вторник более 16 на утро 3 февраля.
Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека
Она подчеркнула, что её аппарат рассмотрит все обращения.
Ранее московское МВД отчиталось о количестве задержанных на вчерашней акции протеста.
Фото: pixabay.com
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