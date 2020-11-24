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Омбудсмен рассказала об обращениях после задержаний на акциях протеста в Москве
Сегодня, 15:29
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matveyvn

Омбудсмен рассказала об обращениях после задержаний на акциях протеста в Москве

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Она подчеркнула, что её аппарат рассмотрит все обращения.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева рассказала об обращениях после задержаний на акциях протеста в Москве. Её слова приводят "РИА Новости".

Она заявила, что в её адрес произошло 16 обращений от граждан по поводу задержаний на несанкционированных акциях.

Обращений в мой адрес в связи с задержанными на акции во вторник более 16 на утро 3 февраля.

Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека

Она подчеркнула, что её аппарат рассмотрит все обращения.

Ранее московское МВД отчиталось о количестве задержанных на вчерашней акции протеста.

Фото: pixabay.com

Теги: задержания на протестах, омбудсмен, татьяна потяева
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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