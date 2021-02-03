Задержано, по версии полиции, было 1429 человек.

Московское МВД отчиталось о количестве задержанных на вчерашней акции протеста. Об этом пишет издание Baza.

Сообщается, что ответственным за спецоперацию силовиков в столице отвечал замначальника полиции ГУ МВД по Москве генерал-майор Домашев. В центре города работало 8340 сотрудников полиции и Росгвардии.

Задержано, по версии полиции, было 1429 человек. Среди них 34 подростка.

Ранее на Страстном бульваре в Москве прошли задержания.

Видео: Telegram / NEXTA live, vasyunin online, Meduza