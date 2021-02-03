Московское МВД отчиталось о количестве задержанных на вчерашней акции протеста. Об этом пишет издание Baza.
Сообщается, что ответственным за спецоперацию силовиков в столице отвечал замначальника полиции ГУ МВД по Москве генерал-майор Домашев. В центре города работало 8340 сотрудников полиции и Росгвардии.
Задержано, по версии полиции, было 1429 человек. Среди них 34 подростка.
Ранее на Страстном бульваре в Москве прошли задержания.
Видео: Telegram / NEXTA live, vasyunin online, Meduza
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