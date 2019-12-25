Омбудсмен предложил снять запрет на одиночные пикеты в Петербурге

Чиновник полагает, что непоследовательность действий подрывает уровень доверия к властям.

Омбудсмен Александр Шишлов предлагает Смольному разрешить в Петербурге проведение публичных пикетов. По его мнению, запрет и непоследовательность действий подрывает доверие к власти.

Одиночные пикеты были запрещены постановлением губернатора №121 (о мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции). Учитывая, что проведение массовых мероприятий уже разрешено, странно, что одиночные пикеты все еще под запретом.

Однако уполномоченный по правам человека уточнил, что полиция уже практически никак не препятствует гражданам в выражении их гражданской позиции.

Один из последних одиночных пикетов был замечен на Невском проспекте.

Фото: скрин видео Telegram / Avtozak Live