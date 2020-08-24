На Невском проспекте заметили одиночный пикет в честь независимости Украины

Вечером в понедельник, 24 августа, на Невском проспекте заметили очередной одиночный пикет. На этот раз он был посвящен Дню независимости Украины, который празднуется сегодня.
Праздник отмечается ежегодно в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.
Судя по видео, которым поделились читатели Piter.TV, стоящие рядом полицейские не принимали никаких действий, чтобы задержать мужчину.
Ранее мы писали, что Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе.
Видео: Piter.TV
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