На Невском проспекте заметили одиночный пикет в честь независимости Украины

Праздник был установлен Постановлением Верховной Рады Украины в 20 февраля 1992 года

Вечером в понедельник, 24 августа, на Невском проспекте заметили очередной одиночный пикет. На этот раз он был посвящен Дню независимости Украины, который празднуется сегодня.

Праздник отмечается ежегодно в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

Судя по видео, которым поделились читатели Piter.TV, стоящие рядом полицейские не принимали никаких действий, чтобы задержать мужчину.

Ранее мы писали, что Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе.

Видео: Piter.TV